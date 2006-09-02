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Раздел: Курьезы  
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Пессимистов знатно развеселило обещание «конца света»

Пессимистов знатно развеселило обещание «конца света»Для многих это стало хорошей новостью.

Журнал Newsweek «предупредил» читателей о возможном уничтожении планеты, чем вызвал бурную реакцию пользователей Twitter. Юзеры принялись шутить о том, как конец света поможет решить их бытовые проблемы, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Публикация Newsweek в Twitter с заголовком «Столкновение гравитационных волн может спровоцировать засасывание Земли в черную дыру» собрала более двух тысяч лайков и более тысячи комментариев.

«Наконец-то! Что-то, чего можно с нетерпением ждать!» - прокомментировал пользователь под ником JT. «Я надеюсь, это произойдет раньше, чем мне придется в следующий раз расплачиваться за долг по кредитке», - написал юзер LAM.

Пользователь Питер Пумер (Peter Pumer) из Майами заявил, что в таком случае он завтра совершенно свободен. Комментатор Захари Цитрон (Zachary Citron) уточнил, можно ли всерьез полагаться на такое обещание.

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Некоторые не упустили возможность пошутить по поводу политики. Кристофер Уиллиам (Christopher William) заявил, что это явная метафора Дональда Трампа в Белом доме. Гвендолина Хаджес (Gwendolyn Hughes) предположила, что президентское назначение судьи Бретта Кавано в Верховный суд приведет к таким же последствиям.
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 Теги: конец света, пессимисты

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Сегодня, 12:24 » Автор: Анна Мартынова
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