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Раздел: Курьезы  
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Это незаконно: женщина насмешила странным способом поедания курочки

Это незаконно: женщина насмешила странным способом поедания курочкиЖенщина сумела всех удивить.

В Twitter была опубликована весьма странная запись с женщиной, которая в присутствии ребенка окунала кусок жареной курицы в сладкую газировку. Ее трапеза попала под видеокамеры на трансляции теннисного турнира US Open, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

За несколько часов видео набрало почти полмиллиона просмотров. Многочисленные комментаторы спорили, насколько адекватна такая пищевая привычка.

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"Я больше не смогу есть курицу, как делала это раньше. Теперь перед моими глазами будет стоять эта сладкая газировка с кубиками льда"", Ммм, как вкусно…", "Извращение какое-то", "Кажется, кто-то беременный", "Нет, это кто-то тупой", "Почему она окунает куриные пальчики в газировку? Почему это происходит? Кто-нибудь, срочно вызывайте копов!", – дискутируют пользователи сети в комментариях под видео.

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 Теги: курица, прикол

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Сегодня, 15:49 » Автор: Анна Мартынова
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