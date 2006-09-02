Раздел: Курьезы
Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
Выглядит очень забавно.
Художник из Индонезии представил, как котики могли бы переполошить наш мир, будь они чуть больше обычного, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Если что-то нужно сделать лучше, просто добавь котика – так решил Франсдита Муафидин, графический дизайнер из Индонезии. Он фотошопит котов везде, где только можно придумать. В результате получаются сюрреалистические иллюстрации о том, как гигантские котики покоряют небоскребы, отдыхают в самых неожиданных местах и вообще довольно нагло себя ведут. Некоторые коллажи автор забавно комментирует в своем инстаграме.
Читайте также: Это незаконно: женщина насмешила странным способом поедания курочки
Художник из Индонезии представил, как котики могли бы переполошить наш мир, будь они чуть больше обычного, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Если что-то нужно сделать лучше, просто добавь котика – так решил Франсдита Муафидин, графический дизайнер из Индонезии. Он фотошопит котов везде, где только можно придумать. В результате получаются сюрреалистические иллюстрации о том, как гигантские котики покоряют небоскребы, отдыхают в самых неожиданных местах и вообще довольно нагло себя ведут. Некоторые коллажи автор забавно комментирует в своем инстаграме.
Читайте также: Это незаконно: женщина насмешила странным способом поедания курочки
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