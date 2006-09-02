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Раздел: Курьезы  
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Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей

Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажейВыглядит очень забавно.

Художник из Индонезии представил, как котики могли бы переполошить наш мир, будь они чуть больше обычного, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Если что-то нужно сделать лучше, просто добавь котика – так решил Франсдита Муафидин, графический дизайнер из Индонезии. Он фотошопит котов везде, где только можно придумать. В результате получаются сюрреалистические иллюстрации о том, как гигантские котики покоряют небоскребы, отдыхают в самых неожиданных местах и вообще довольно нагло себя ведут. Некоторые коллажи автор забавно комментирует в своем инстаграме.

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Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей

Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
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 Теги: коты, фотоколлаж

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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