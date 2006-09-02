Раздел: Курьезы
Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело
Шутки продлевают жизнь.
Принято считать, что семья - это тихая гавань и надежная пристань. Вот только порой в ней такое происходит, что хоть стой, хоть падай: то свекровь свитер для змеи свяжет, то папа перестарается в своем уходе за ребенком. Главное, чтобы в таких случаях под рукой вовремя оказался фотоаппарат (или телефон с хорошей камерой), передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы в очередной раз убедились, что семейная жизнь - это не только любовь, тепло и уют, но еще и целая коллекция фотографий, на которые просто невозможно смотреть с серьезным лицом. Честное слово, мы пытались, но ничего не получилось.
1. «Муж и его родственники решили сделать семейное фото. Все бы ничего, но у меня полным ходом шли схватки»
2. «Мы с сестричками знаем, как одеться на Хеллоуин»
3. «Дочь замужем за профессиональным тату-мастером. Кажется, после пробуждения моего внука ждет сюрприз»
4. «Бабушка и дедушка празднуют 40-летие со дня своей свадьбы. На этом торжестве каким-то образом появился человек в костюме обезьяны и в ковбойской шляпе. И ни один из нас не помнит, кто это был»
5. «Заботливая свекровь связала свитер для моей домашней змейки»
6. «Ты чего, сынок?»
7. «Ежегодно мы делаем такое милое семейное фото в Диснейленде»
8. «Попросил сына нарисовать наш с ним портрет. Утром к зеркалу было прикреплено вот это...»
9. Когда пытаешься сделать милое семейное фото за обедом
10. Главный претендент на звание «дядя года»
11. «Мама решила, что именно это семейное фото должно украшать нашу гостиную»
12. «Моя теща прошла 30 уровней в игре Pokеmon Go. В честь этого события нас сегодня ждал вот такой ужин»
13. «Никогда, слышите, никогда не скидывайте жене отфотошопленные фото, когда она спрашивает, как вы играете с ребенком»
14. В семье должны быть мир, согласие и минимум 4 компьютера
15. «Мы подросли и решили повторить это странное семейное фото»
16. «Моя мама почти 40 лет назад в каком-то из баров Нью-Йорка. Для тех, кто не в курсе: мама в костюме клоуна»
17. «1 апреля моя сестра решила приколоться над мужем»
«Пожалуйста, посигналь и скажи: „Привет, Аарон“. Притворись, что знаешь меня. Это первоапрельский розыгрыш».
18. «В школе попросили принести фотографию семьи в процессе приготовления любимого блюда. Мой сын распечатал фото, где он помогает отцу на заводе по производству колы»
19. «Нет, это не вечеринка, а наш самый обычный семейный ужин»
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20. «В туалете у тещи я всегда немного неудобно себя чувствую. Все из-за этого жирафа»
Принято считать, что семья - это тихая гавань и надежная пристань. Вот только порой в ней такое происходит, что хоть стой, хоть падай: то свекровь свитер для змеи свяжет, то папа перестарается в своем уходе за ребенком. Главное, чтобы в таких случаях под рукой вовремя оказался фотоаппарат (или телефон с хорошей камерой), передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы в очередной раз убедились, что семейная жизнь - это не только любовь, тепло и уют, но еще и целая коллекция фотографий, на которые просто невозможно смотреть с серьезным лицом. Честное слово, мы пытались, но ничего не получилось.
1. «Муж и его родственники решили сделать семейное фото. Все бы ничего, но у меня полным ходом шли схватки»
2. «Мы с сестричками знаем, как одеться на Хеллоуин»
3. «Дочь замужем за профессиональным тату-мастером. Кажется, после пробуждения моего внука ждет сюрприз»
4. «Бабушка и дедушка празднуют 40-летие со дня своей свадьбы. На этом торжестве каким-то образом появился человек в костюме обезьяны и в ковбойской шляпе. И ни один из нас не помнит, кто это был»
5. «Заботливая свекровь связала свитер для моей домашней змейки»
6. «Ты чего, сынок?»
7. «Ежегодно мы делаем такое милое семейное фото в Диснейленде»
8. «Попросил сына нарисовать наш с ним портрет. Утром к зеркалу было прикреплено вот это...»
9. Когда пытаешься сделать милое семейное фото за обедом
10. Главный претендент на звание «дядя года»
11. «Мама решила, что именно это семейное фото должно украшать нашу гостиную»
12. «Моя теща прошла 30 уровней в игре Pokеmon Go. В честь этого события нас сегодня ждал вот такой ужин»
13. «Никогда, слышите, никогда не скидывайте жене отфотошопленные фото, когда она спрашивает, как вы играете с ребенком»
14. В семье должны быть мир, согласие и минимум 4 компьютера
15. «Мы подросли и решили повторить это странное семейное фото»
16. «Моя мама почти 40 лет назад в каком-то из баров Нью-Йорка. Для тех, кто не в курсе: мама в костюме клоуна»
17. «1 апреля моя сестра решила приколоться над мужем»
«Пожалуйста, посигналь и скажи: „Привет, Аарон“. Притворись, что знаешь меня. Это первоапрельский розыгрыш».
18. «В школе попросили принести фотографию семьи в процессе приготовления любимого блюда. Мой сын распечатал фото, где он помогает отцу на заводе по производству колы»
19. «Нет, это не вечеринка, а наш самый обычный семейный ужин»
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
20. «В туалете у тещи я всегда немного неудобно себя чувствую. Все из-за этого жирафа»
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