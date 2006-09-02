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Раздел: Курьезы  
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Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело

Смешные доказательства того, что семья – это круто и веселоШутки продлевают жизнь.

Принято считать, что семья - это тихая гавань и надежная пристань. Вот только порой в ней такое происходит, что хоть стой, хоть падай: то свекровь свитер для змеи свяжет, то папа перестарается в своем уходе за ребенком. Главное, чтобы в таких случаях под рукой вовремя оказался фотоаппарат (или телефон с хорошей камерой), передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы в очередной раз убедились, что семейная жизнь - это не только любовь, тепло и уют, но еще и целая коллекция фотографий, на которые просто невозможно смотреть с серьезным лицом. Честное слово, мы пытались, но ничего не получилось.

1. «Муж и его родственники решили сделать семейное фото. Все бы ничего, но у меня полным ходом шли схватки»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


2. «Мы с сестричками знаем, как одеться на Хеллоуин»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


3. «Дочь замужем за профессиональным тату-мастером. Кажется, после пробуждения моего внука ждет сюрприз»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


4. «Бабушка и дедушка празднуют 40-летие со дня своей свадьбы. На этом торжестве каким-то образом появился человек в костюме обезьяны и в ковбойской шляпе. И ни один из нас не помнит, кто это был»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


5. «Заботливая свекровь связала свитер для моей домашней змейки»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


6. «Ты чего, сынок?»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


7. «Ежегодно мы делаем такое милое семейное фото в Диснейленде»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


8. «Попросил сына нарисовать наш с ним портрет. Утром к зеркалу было прикреплено вот это...»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


9. Когда пытаешься сделать милое семейное фото за обедом

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


10. Главный претендент на звание «дядя года»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


11. «Мама решила, что именно это семейное фото должно украшать нашу гостиную»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


12. «Моя теща прошла 30 уровней в игре Pokеmon Go. В честь этого события нас сегодня ждал вот такой ужин»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


13. «Никогда, слышите, никогда не скидывайте жене отфотошопленные фото, когда она спрашивает, как вы играете с ребенком»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


14. В семье должны быть мир, согласие и минимум 4 компьютера

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


15. «Мы подросли и решили повторить это странное семейное фото»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


16. «Моя мама почти 40 лет назад в каком-то из баров Нью-Йорка. Для тех, кто не в курсе: мама в костюме клоуна»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


17. «1 апреля моя сестра решила приколоться над мужем»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


«Пожалуйста, посигналь и скажи: „Привет, Аарон“. Притворись, что знаешь меня. Это первоапрельский розыгрыш».

18. «В школе попросили принести фотографию семьи в процессе приготовления любимого блюда. Мой сын распечатал фото, где он помогает отцу на заводе по производству колы»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


19. «Нет, это не вечеринка, а наш самый обычный семейный ужин»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело


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20. «В туалете у тещи я всегда немного неудобно себя чувствую. Все из-за этого жирафа»

Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело
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 Теги: семья, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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