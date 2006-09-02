Раздел: Курьезы
Российский депутат насмешил рассказом о «ликвидированном Киви»
Он оконфузился во время речи.
Депутат Госдумы пытался возмущаться из-за ликвидации Захарченко, но как обычно что-то пошло не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Пытаясь с максимальным возмущением прокомментировать убийство главаря донецких боевиков Александра Захарченко, депутат Госдумы Олег Нилов крупно облажался, и даже не заметил этого. Так старался человек впечатлить всех пламенной речью, но неожиданно забыл позывной ликвидированного Михаила Толстых (Гиви), которого Нилов обозвал Киви. И вроде никто не заметил.
И ладно бы, перепутай депутат букву, а в остальном скажи что-то адекватное. Но нет. В лучших традициях обитателей Госдумы путинский приспешник начал нести откровенный бред, якобы убийство Захарченко напоминает ему начало Первой и Второй мировой войны. Сие удивительное выступление транслировали в эфире пропагандистского канала "Россия 1".
"Страшные трагические события! Как не август, как не начало сентября, так какая-то страшнейшая катастрофа! К сожалению, история очень быстро перелистывается, и забыта Первая мировая война, забыта Вторая мировая война, как она начиналась, забыт Мюнхенский сговор 30 сентября, 80 лет исполнилось, когда хотели направить вот эти фашистские орды на восток. Сегодня используют Украину для того, чтоб направить на восток в очередной раз кукловодов", -
со всей серьезностью заявляет Нилов.
После размышлений об истории депутат взялся за обсуждение ликвидации лидеров российских боевиков, где и позабавил соцсети шедевральным ляпом.
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"Киевские СБУ, диверсанты - они исполнители чужой воли. Моторолу, Киви по вашей логике тоже сами устранили "ДНРовцы" или россияне?!", - проверещал Нилов даже не заметив ошибки.
Смотрите видео с 12:47
Депутат Госдумы пытался возмущаться из-за ликвидации Захарченко, но как обычно что-то пошло не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Пытаясь с максимальным возмущением прокомментировать убийство главаря донецких боевиков Александра Захарченко, депутат Госдумы Олег Нилов крупно облажался, и даже не заметил этого. Так старался человек впечатлить всех пламенной речью, но неожиданно забыл позывной ликвидированного Михаила Толстых (Гиви), которого Нилов обозвал Киви. И вроде никто не заметил.
И ладно бы, перепутай депутат букву, а в остальном скажи что-то адекватное. Но нет. В лучших традициях обитателей Госдумы путинский приспешник начал нести откровенный бред, якобы убийство Захарченко напоминает ему начало Первой и Второй мировой войны. Сие удивительное выступление транслировали в эфире пропагандистского канала "Россия 1".
"Страшные трагические события! Как не август, как не начало сентября, так какая-то страшнейшая катастрофа! К сожалению, история очень быстро перелистывается, и забыта Первая мировая война, забыта Вторая мировая война, как она начиналась, забыт Мюнхенский сговор 30 сентября, 80 лет исполнилось, когда хотели направить вот эти фашистские орды на восток. Сегодня используют Украину для того, чтоб направить на восток в очередной раз кукловодов", -
со всей серьезностью заявляет Нилов.
После размышлений об истории депутат взялся за обсуждение ликвидации лидеров российских боевиков, где и позабавил соцсети шедевральным ляпом.
Читайте также: ФСБ развеселила спецоперацией по уничтожению яблок
"Киевские СБУ, диверсанты - они исполнители чужой воли. Моторолу, Киви по вашей логике тоже сами устранили "ДНРовцы" или россияне?!", - проверещал Нилов даже не заметив ошибки.
Смотрите видео с 12:47
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