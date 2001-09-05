Раздел: Курьезы
Сеть повеселила путешествующая по миру курица
Она путешествует больше, чем большинство людей.
Американец Дейв Кокс, который работает подрядчиком и специализируется на строительстве и реконструкции жилых домов в штате Флорида, решил показать миру свои приключения с домашним животным Сэмми - курицей, которая всюду путешествует с хозяином, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Дэйв даже завел для Сэмми акаунт в социальной сети Instagram, который имеет уже более 22 тысяч подписчиков.
"У меня в голове не укладывается, почему вообще кто-то следит за курицей в Instagram", - сказал Дэйв в интервью изданию Southern Thing, когда находился в очередном путешествии в Афинах, штат Джорджия.
Сэмми - воспитанный цыпленок, который любит путешествовать с хозяином и делает это почти каждые выходные. А еще она очень хорошо плавает.
Когда они путешествуют, то птичка любит сидеть на коленях хозяина. Она может быть довольно "вокальной", отметил Дэйв, но она является нежным животным и верным спутником. По его словам, Сэмми по характеру похожа на кошку - она любит внимание, когда она этого хочет, но когда она этого не хочет, лучше оставить ее в одиночестве.
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У Сэмми даже есть агент, который помогает составлять график ее появлений на публике, а Дэйв ведет переговоры с режиссером стримингового сервиса Netflix относительно возможного появления птички на ТВ.
Американец Дейв Кокс, который работает подрядчиком и специализируется на строительстве и реконструкции жилых домов в штате Флорида, решил показать миру свои приключения с домашним животным Сэмми - курицей, которая всюду путешествует с хозяином, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Дэйв даже завел для Сэмми акаунт в социальной сети Instagram, который имеет уже более 22 тысяч подписчиков.
"У меня в голове не укладывается, почему вообще кто-то следит за курицей в Instagram", - сказал Дэйв в интервью изданию Southern Thing, когда находился в очередном путешествии в Афинах, штат Джорджия.
Сэмми - воспитанный цыпленок, который любит путешествовать с хозяином и делает это почти каждые выходные. А еще она очень хорошо плавает.
Когда они путешествуют, то птичка любит сидеть на коленях хозяина. Она может быть довольно "вокальной", отметил Дэйв, но она является нежным животным и верным спутником. По его словам, Сэмми по характеру похожа на кошку - она любит внимание, когда она этого хочет, но когда она этого не хочет, лучше оставить ее в одиночестве.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
У Сэмми даже есть агент, который помогает составлять график ее появлений на публике, а Дэйв ведет переговоры с режиссером стримингового сервиса Netflix относительно возможного появления птички на ТВ.
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