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Раздел: Курьезы  
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Сеть повеселила путешествующая по миру курица

Сеть повеселила путешествующая по миру курицаОна путешествует больше, чем большинство людей.

Американец Дейв Кокс, который работает подрядчиком и специализируется на строительстве и реконструкции жилых домов в штате Флорида, решил показать миру свои приключения с домашним животным Сэмми - курицей, которая всюду путешествует с хозяином, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Дэйв даже завел для Сэмми акаунт в социальной сети Instagram, который имеет уже более 22 тысяч подписчиков.

"У меня в голове не укладывается, почему вообще кто-то следит за курицей в Instagram", - сказал Дэйв в интервью изданию Southern Thing, когда находился в очередном путешествии в Афинах, штат Джорджия.

Сэмми - воспитанный цыпленок, который любит путешествовать с хозяином и делает это почти каждые выходные. А еще она очень хорошо плавает.

Когда они путешествуют, то птичка любит сидеть на коленях хозяина. Она может быть довольно "вокальной", отметил Дэйв, но она является нежным животным и верным спутником. По его словам, Сэмми по характеру похожа на кошку - она ​​любит внимание, когда она этого хочет, но когда она этого не хочет, лучше оставить ее в одиночестве.

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У Сэмми даже есть агент, который помогает составлять график ее появлений на публике, а Дэйв ведет переговоры с режиссером стримингового сервиса Netflix относительно возможного появления птички на ТВ.

Сеть повеселила путешествующая по миру курица
Сеть повеселила путешествующая по миру курица
Сеть повеселила путешествующая по миру курица
Сеть повеселила путешествующая по миру курица
Сеть повеселила путешествующая по миру курица
Сеть повеселила путешествующая по миру курица
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 Теги: курица, туризм

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Сегодня, 03:14 » Автор: Анна Мартынова
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