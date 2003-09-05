Раздел: Курьезы
С бодрым утром: подборка отличных анекдотов
Заряжайтесь хорошим настроением.
Положительные эмоции важны для человека, поэтому необходимо регулярно пополнять хорошее настроение веселыми анекдотами, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
****
- Доктор, отчего мне так хорошо?
- Извините, я капельницу перепутал.
****
- А ты куда отдыхать-то летишь, Петрович?
- Да я летать боюсь…
- А ты перед вылетом выпей!
- Да я когда выпью, мне и тут хорошо.
****
- Какие у тебя планы на осень?
- Пить буду.
- У тебя на лето такие же планы были.
- О чем вообще можно говорить с человеком, который не видит разницы между веселым летним запоем и депрессивным осенним пьянством.
****
По-настоящему состоятельная женщина носит под джинсы целые колготки.
****
Познакомился с девушкой в интернете. Пишу ей: "Расскажите о себе!"
Она отвечает: "Не пью, не курю. Ложусь спать в 22.00, встаю в 6 утра. По мужикам не шляюсь!.. Но все изменится, как только выйду из тюрьмы!"
****
Старушка способна увидеть свободное место в транспорте на расстоянии до полутора километров.
****
Большие деньги не воруют, их осваивают.
****
Хочешь с кем-то познакомиться? Просто скажи: "Мы виделись на дне рождения у Саши". У всех найдется знакомый Саша.
****
- Ты уже нашел свое место в жизни?
- Да, первый ряд президиума, серединка.
****
Времена меняются: машина теперь необходимость, а дети роскошь.
****
Мужик покупает колбасу в магазине и читает аннотацию: "Не содержит сои".
- Вот гады! Они даже сою туда класть перестали…
****
"Делу время, потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.
****
Основная роль мизинца на ноге - убедиться, что вся мебель в доме на месте.
****
- Знаете, я изобрел новый способ разбогатеть!
- Знаю, но у меня вы уже занимали.
****
- Ну и чего вы расстались-то? Причина какая?
- Ложь.
- А именно?
- Я ее спросил: "Тебе сахар в кофе положить?", а она ответила: "Ложь".
****
Любят наши люди бунтовать. Сложат из бумаги самолетик и из окна запустят, подлецы! Ведь знают, что бунтуют, и все равно запускают!
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
****
Чтобы похудеть, моя подруга посоветовала исключить из рациона кофе, пирожные и алкоголь. Вот сижу и думаю: а подруга ли она мне?
Положительные эмоции важны для человека, поэтому необходимо регулярно пополнять хорошее настроение веселыми анекдотами, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
****
- Доктор, отчего мне так хорошо?
- Извините, я капельницу перепутал.
****
- А ты куда отдыхать-то летишь, Петрович?
- Да я летать боюсь…
- А ты перед вылетом выпей!
- Да я когда выпью, мне и тут хорошо.
****
- Какие у тебя планы на осень?
- Пить буду.
- У тебя на лето такие же планы были.
- О чем вообще можно говорить с человеком, который не видит разницы между веселым летним запоем и депрессивным осенним пьянством.
****
По-настоящему состоятельная женщина носит под джинсы целые колготки.
****
Познакомился с девушкой в интернете. Пишу ей: "Расскажите о себе!"
Она отвечает: "Не пью, не курю. Ложусь спать в 22.00, встаю в 6 утра. По мужикам не шляюсь!.. Но все изменится, как только выйду из тюрьмы!"
****
Старушка способна увидеть свободное место в транспорте на расстоянии до полутора километров.
****
Большие деньги не воруют, их осваивают.
****
Хочешь с кем-то познакомиться? Просто скажи: "Мы виделись на дне рождения у Саши". У всех найдется знакомый Саша.
****
- Ты уже нашел свое место в жизни?
- Да, первый ряд президиума, серединка.
****
Времена меняются: машина теперь необходимость, а дети роскошь.
****
Мужик покупает колбасу в магазине и читает аннотацию: "Не содержит сои".
- Вот гады! Они даже сою туда класть перестали…
****
"Делу время, потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.
****
Основная роль мизинца на ноге - убедиться, что вся мебель в доме на месте.
****
- Знаете, я изобрел новый способ разбогатеть!
- Знаю, но у меня вы уже занимали.
****
- Ну и чего вы расстались-то? Причина какая?
- Ложь.
- А именно?
- Я ее спросил: "Тебе сахар в кофе положить?", а она ответила: "Ложь".
****
Любят наши люди бунтовать. Сложат из бумаги самолетик и из окна запустят, подлецы! Ведь знают, что бунтуют, и все равно запускают!
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
****
Чтобы похудеть, моя подруга посоветовала исключить из рациона кофе, пирожные и алкоголь. Вот сижу и думаю: а подруга ли она мне?
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