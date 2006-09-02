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Раздел: Курьезы  
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В США медведь стал «узником» мусорного бака

В США медведь стал «узником» мусорного бакаМедведю пришли на помощь.

Брайан Дэйви, посетивший парк в Сьерра-Сити (Калифорния, США), сумел не только полюбоваться красотами природы, но и помочь незадачливому медведю, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Мишку очень заинтересовали мусорные баки, и он, покопавшись в одном из них, залез внутрь. Вот тут-то и выяснилось, что бак может стать отличной ловушкой, ведь крышка захлопнулась.

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Брайан проявил не только доброту, но и отвагу. Подойдя к баку, он откинул крышку, после чего благоразумно отступил. Правда, медведю вовсе не хотелось налаживать контакт со своим спасителем - он выскочил наружу и резво помчался в лес.

В США медведь стал «узником» мусорного бака

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 Теги: США, медведь

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Сегодня, 12:03 » Автор: Анна Мартынова
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