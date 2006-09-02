» » Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Раздел: Курьезы  
0

Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды

Смешные фотки, на которые придется взглянуть дваждыТакое не каждый день увидишь.

Есть только одна вещь, которая решает больше, чем кадры. Ракурс кадров. Порой удачный ракурс способен придать снимку такую глубину, о которой фотограф, в общем-то, и не задумывался. Вот несколько ярких примеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: приколы, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
     145
     0

Похожие новости по теме

Смешные фотоиллюзии, на которые придется посмотреть дважды Смешные фотоиллюзии, на которые придется посмотреть дважды

Такое не каждому удается сфоткать.

Забавные фотки собак, сделанные в удачный момент Забавные фотки собак, сделанные в удачный момент

Такое не каждый день увидишь.

Вот это ракурс: веселые фотки политиков, от которых они предпочли бы избавиться Вот это ракурс: веселые фотки политиков, от которых они предпочли бы избавиться

И у них бывают неудачные кадры.

Прикольные фотки, на которые придется взглянуть дважды Прикольные фотки, на которые придется взглянуть дважды

Держите в руках свою фантазию.

Подборка веселых фото, в которых правильный ракурс - это главное Подборка веселых фото, в которых правильный ракурс - это главное

Хорошее настроение - залог успеха.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх