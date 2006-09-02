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Раздел: Курьезы  
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Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно

Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайноПять минут отличного настроения.

Подходящий момент и удачно выбранный ракурс стали залогом успеха всех этих снимков. Такие кадры невозможно придумать и организовать - нужно оказаться в нужный момент в строго определённом месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
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 Теги: случайность, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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