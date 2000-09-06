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Раздел: Курьезы  
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Очень "занятые" белки в потешных фотках

Очень "занятые" белки в потешных фоткахПозитив в каждом кадре.

Эти фотографии забавных белочек от фотографа Нэнси Роуз олицетворяют нашу с вами житейскую жизнь. Они занимаются привычными нам делами: наводят порядок в доме, жарят на мангале орешки (они же белки:)),наводят красоту перед зеркалом. Нэнси так любит белок, что сама изготавливает для них миниатюрные вещицы, которые те с радостью исследуют, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
Очень "занятые" белки в потешных фотках
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 Теги: белки, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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