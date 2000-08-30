Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли «школьницу» Захарову
Дипломат оделась в "форму".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова стала объектом насмешек и критики в сети из-за нелепого фото, на котором она сравнила себя со школьницей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Снимком дипломат РФ поделилась на своей странице в Instagram и прикрепила к нему пост о ностальгии по годам юности.
"Вот думаю: может, тоже в школу пойти? Портфель есть, форма, вроде, имеется. Блесну знаниями в каком-нибудь 9-В", - написала она.
Однако пользователи сети не оценили ее иронию и прокомментировали публикацию комментариями, высмеивающими вызывающее поведение Захаровой и неопрятный внешний вид, который она постоянно демонстрирует на публике.
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"Пойди подучись, ума наберись", "Снова кокса обнюхалась?", "На пенсию, а не в школу", "Я думаю, что даже в 7-А уже знают про кокаин и как его употреблять. Поэтому, Мария, оставайтесь на прежнем месте. Ватное население нуждается в пионервожатой", "Аргентинский кокс не отпускает?" - пишут пользователи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова стала объектом насмешек и критики в сети из-за нелепого фото, на котором она сравнила себя со школьницей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Снимком дипломат РФ поделилась на своей странице в Instagram и прикрепила к нему пост о ностальгии по годам юности.
"Вот думаю: может, тоже в школу пойти? Портфель есть, форма, вроде, имеется. Блесну знаниями в каком-нибудь 9-В", - написала она.
Однако пользователи сети не оценили ее иронию и прокомментировали публикацию комментариями, высмеивающими вызывающее поведение Захаровой и неопрятный внешний вид, который она постоянно демонстрирует на публике.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
"Пойди подучись, ума наберись", "Снова кокса обнюхалась?", "На пенсию, а не в школу", "Я думаю, что даже в 7-А уже знают про кокаин и как его употреблять. Поэтому, Мария, оставайтесь на прежнем месте. Ватное население нуждается в пионервожатой", "Аргентинский кокс не отпускает?" - пишут пользователи.
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