» » В Сети высмеяли «школьницу» Захарову
Раздел: Курьезы  
0

В Сети высмеяли «школьницу» Захарову

В Сети высмеяли «школьницу» ЗахаровуДипломат оделась в "форму".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова стала объектом насмешек и критики в сети из-за нелепого фото, на котором она сравнила себя со школьницей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Снимком дипломат РФ поделилась на своей странице в Instagram и прикрепила к нему пост о ностальгии по годам юности.

"Вот думаю: может, тоже в школу пойти? Портфель есть, форма, вроде, имеется. Блесну знаниями в каком-нибудь 9-В", - написала она.

Однако пользователи сети не оценили ее иронию и прокомментировали публикацию комментариями, высмеивающими вызывающее поведение Захаровой и неопрятный внешний вид, который она постоянно демонстрирует на публике.

Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой

"Пойди подучись, ума наберись", "Снова кокса обнюхалась?", "На пенсию, а не в школу", "Я думаю, что даже в 7-А уже знают про кокаин и как его употреблять. Поэтому, Мария, оставайтесь на прежнем месте. Ватное население нуждается в пионервожатой", "Аргентинский кокс не отпускает?" - пишут пользователи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Захарова, школьница

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:40 » Автор: Анна Мартынова
     1942
     0

Похожие новости по теме

Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях

Снимок бурно обсуждают.

Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой

Работа Сергея Елкина.

В Сети высмеяли «помытое» фото спикера МИД РФ В Сети высмеяли «помытое» фото спикера МИД РФ

Мария Захарова дала очередной повод для смеха.

На чем она На чем она "сидит": в сети жестко высмеяли путинскую чиновницу

Марию Захарову жестко высмеяли за комментарий в соцсети.

«Держи шпионку»: в Сети высмеяли российского спикера на лабутенах «Держи шпионку»: в Сети высмеяли российского спикера на лабутенах

Фото Захаровой вызвало волну комментариев.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх