» » Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Раздел: Курьезы  
0

Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб

Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб Кошачий балет впечатляет.

Хозяева любят смеяться из своих любимцев и не пропускают возможности показать их забавность всей сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Какой-то парень опубликовал в интернете фото своего спящего питомца в очень прикольной позе. Он попросил всех желающих превратить кота в смешные мемы.

Читайте также: В Сети высмеяли «школьницу» Захарову

А людей не надо просить дважды. За несколько дней в сети появилась куча гениальных и креативных картинок, на которых в главной роли пухленький котик. Эти шедевры фотошопа сделают твой день.

Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: коты, фотожабы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:03 » Автор: Анна Мартынова
     1042
     0

Похожие новости по теме

Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети Мариупольский кондуктор с голым торсом стал новой звездой Сети

Парень стал героем фотожаб.

Шарпей с необычной внешностью стал новой звездой Сети Шарпей с необычной внешностью стал новой звездой Сети

Он похож на медведя.

Новый хит Сети: фотожабы на рыжего гуляку-кота Новый хит Сети: фотожабы на рыжего гуляку-кота

Кот стал настоящей звездой.

Забавный морской котик стал новой звездой Сети Забавный морской котик стал новой звездой Сети

Морской котик стал отличным певцом.

В Сети появилась свежая подборка «стебных» фотожаб на драку в Раде В Сети появилась свежая подборка «стебных» фотожаб на драку в Раде

Интернет-пользователи проявили максимум фантазии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх