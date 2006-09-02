Раздел: Курьезы
В Шотландии на камеру попал призрак ребенка
Призрак якобы играл с ребенком.
В Александрии (Шотландия) женщина была ужасно напугана, когда увидела на Google-картах свой дом, из окна которого выглядывал призрак ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Все началось с того, что ее дочь Хейли рассказала о маленьком мальчике, который прыгал с ней на кровати. Но 31-летняя Элейн Макмонагл решила, что это воображаемый друг девочки.
Хейли было всего три года, когда она сообщила, что кто-то жил в ее комнате. В то время в квартире часто происходили паранормальные явления: сам по себе выключался свет, а вещи пропадали со своих мест.
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"Свет в ванной постоянно горел, хотя мы его выключали. Игрушки дочери были разбросаны по квартире. Все двери в доме были со стеклянными вставками, и через них можно было увидеть проходящий силуэт. Иногда чувствовался затхлый запах", - отметила Элейн.
В Александрии (Шотландия) женщина была ужасно напугана, когда увидела на Google-картах свой дом, из окна которого выглядывал призрак ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Все началось с того, что ее дочь Хейли рассказала о маленьком мальчике, который прыгал с ней на кровати. Но 31-летняя Элейн Макмонагл решила, что это воображаемый друг девочки.
Хейли было всего три года, когда она сообщила, что кто-то жил в ее комнате. В то время в квартире часто происходили паранормальные явления: сам по себе выключался свет, а вещи пропадали со своих мест.
Читайте также: В Сербии призрак-сталкер попал на камеру
"Свет в ванной постоянно горел, хотя мы его выключали. Игрушки дочери были разбросаны по квартире. Все двери в доме были со стеклянными вставками, и через них можно было увидеть проходящий силуэт. Иногда чувствовался затхлый запах", - отметила Элейн.
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