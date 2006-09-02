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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс

Они способны вызвать приступ смеха.

Тонны любительских селфи и фото попадают в сеть каждый день. Конечно же они бывают не всегда удачными. А иногда получается такая «каша-мала», что из-за неудачного ракурса уже не вполне понятно где чья конечность, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
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 Теги: приколы, ракурс

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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