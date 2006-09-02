Раздел: Курьезы
Интернет-шутники, способные рассмешить одним комментарием
Заряжайтесь хорошим настроением.
Эта статья для тех, кто хочет получить очередную порцию интернет-юмора от гуру сарказма и остроумия. Их комментарии набирают кучу лайков абсолютно заслуженно, ведь один такой шутник может поднять настроение на весь день. Может, у вас тоже есть чем с нами поделиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас новые шикарные комментарии, которые рассмешат любого.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Эта статья для тех, кто хочет получить очередную порцию интернет-юмора от гуру сарказма и остроумия. Их комментарии набирают кучу лайков абсолютно заслуженно, ведь один такой шутник может поднять настроение на весь день. Может, у вас тоже есть чем с нами поделиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас новые шикарные комментарии, которые рассмешат любого.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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