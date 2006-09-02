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Раздел: Курьезы  
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В Запорожье водитель показал мастер-класс по "запихиванию" пассажиров

В Запорожье водитель показал мастер-класс по "запихиванию" пассажиров Прямо как в метро Токио.

В Запорожье на одной из остановок общественного транспорта активист снял необычное видео - водитель маршрутки силой заталкивали пассажиров в переполненный салон своего автобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Ролик был записан в разгар утреннего часа пик, около 8:30 на остановке "Универсам", которая является одной "из последних остановок на Бабурке", где переполненные автобусы часто проезжают мимо толпы.

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Между тем предприимчивый маршрутчик начал "утрамбовывать" выпадающих из дверей пассажиров - он вышел из-за руля и начал руками заталкивать внутрь горожан, которые хотели доехать до проспекта Металлургов.

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 Теги: Запорожье, маршрутка

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Сегодня, 17:31 » Автор: Анна Мартынова
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