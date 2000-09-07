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Раздел: Курьезы  
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Забавные животные, которые явно не скучали одни дома

Забавные животные, которые явно не скучали одни домаОни - настоящее очарование.

Многие из вас оставили дома в одиночестве собаку, кошку, а то и целого хорька, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Считаете, что они будут терпеливо ждать вашего возвращения у двери или мирно спать?

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Опыт пользователей сети подсказывает: так бывает не всегда.

Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
Забавные животные, которые явно не скучали одни дома
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 Теги: приколы, животные

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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