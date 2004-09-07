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Сеть насмешил российский политик, подаривший избирателям кучу навоза

Сеть насмешил российский политик, подаривший избирателям кучу навозаВ России политик "купил" избирателей кучей навоза, опубликовано видео

Неизвестный кандидат в депутаты Волгоградской городской думы оригинально простимулировал своих будущих избирателей, привезя им огромную кучу навоза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Издание отмечает, что установить имя доброжелателя им не удалось.

Известно, что политик привез своим избирателям огромный мешок навоза, вывалил его кучей во дворе жилых домов и попросил о поддержке на выборах.

На подарок с душком тут же сбежались местные жители, активно упаковывая навоз собственными лопатами.

Местная жительница сообщила, что наблюдала все это на улице Бульвар 30-летия Победы.

"Депутат оставил навоз и попросил в воскресение за него проголосовать. Думаю, мы никогда не станем жить лучше, пока вот так за навозом в очередь стоять будем", - сказала женщина по имени Наталья.

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Тем временем, опубликованное видео живо обсуждают пользователи сети.



Сеть насмешил российский политик, подаривший избирателям кучу навоза
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 Теги: Россия, навоз

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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
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