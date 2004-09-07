Раздел: Курьезы
Возле Луны видели несколько десятков НЛО
Астроном из Рима считает, что это не просто корабли, а транспорт пришельцев.
В сети появилось видео, на котором изображено 38 НЛО возле Луны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на U-News
По мнению астронома, это именно пришельцы. На записи отчетливо видны десятки точек, которые движутся по прямой линии и все в одну сторону. Астроном заявил, что если взять в расчет скорость Земли и Луны, то можно считать, что данные объекты двигаются намного быстрее реактивных самолетов.
Также была еще одна версия, что на записи изображена стая птиц, но после тщательного изучения это не подтвердилось. Еще одной версией, отброшенной в сторону было, что это летучие мыши или скопление спутников. Однако специалисты-уфологи больше всего склоняются, что это были именно пришельцы.
Читайте также: Около Луны видели загадочные объекты
Специалисты заявили, что нет ни одного доказательства монтажа пленки, поэтому, скорее всего, это НЛО. До этого сообщалось, что недалеко от Бермудского треугольника на дне океана специалисты обнаружили загадочный затонувший объект. Предположительно он имеет инопланетное происхождение.
В сети появилось видео, на котором изображено 38 НЛО возле Луны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на U-News
По мнению астронома, это именно пришельцы. На записи отчетливо видны десятки точек, которые движутся по прямой линии и все в одну сторону. Астроном заявил, что если взять в расчет скорость Земли и Луны, то можно считать, что данные объекты двигаются намного быстрее реактивных самолетов.
Также была еще одна версия, что на записи изображена стая птиц, но после тщательного изучения это не подтвердилось. Еще одной версией, отброшенной в сторону было, что это летучие мыши или скопление спутников. Однако специалисты-уфологи больше всего склоняются, что это были именно пришельцы.
Читайте также: Около Луны видели загадочные объекты
Специалисты заявили, что нет ни одного доказательства монтажа пленки, поэтому, скорее всего, это НЛО. До этого сообщалось, что недалеко от Бермудского треугольника на дне океана специалисты обнаружили загадочный затонувший объект. Предположительно он имеет инопланетное происхождение.
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