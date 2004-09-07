» » Возле Луны видели несколько десятков НЛО
Раздел: Курьезы  
0

Возле Луны видели несколько десятков НЛО

Возле Луны видели несколько десятков НЛОАстроном из Рима считает, что это не просто корабли, а транспорт пришельцев.

В сети появилось видео, на котором изображено 38 НЛО возле Луны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на U-News

По мнению астронома, это именно пришельцы. На записи отчетливо видны десятки точек, которые движутся по прямой линии и все в одну сторону. Астроном заявил, что если взять в расчет скорость Земли и Луны, то можно считать, что данные объекты двигаются намного быстрее реактивных самолетов.

Также была еще одна версия, что на записи изображена стая птиц, но после тщательного изучения это не подтвердилось. Еще одной версией, отброшенной в сторону было, что это летучие мыши или скопление спутников. Однако специалисты-уфологи больше всего склоняются, что это были именно пришельцы.

Читайте также: Около Луны видели загадочные объекты

Специалисты заявили, что нет ни одного доказательства монтажа пленки, поэтому, скорее всего, это НЛО. До этого сообщалось, что недалеко от Бермудского треугольника на дне океана специалисты обнаружили загадочный затонувший объект. Предположительно он имеет инопланетное происхождение.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Луна, НЛО

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
     760
     0

Похожие новости по теме

На поверхности Луны увидели разрушенный танк На поверхности Луны увидели разрушенный танк

Группа уфологов уже нашла множество интересных артефактов на других объектах Солнечной системы.

Уфологов взбудоражило пролетающий мимо Луны НЛО Уфологов взбудоражило пролетающий мимо Луны НЛО

Видео набирает популярность.

Над Парижем Над Парижем "засекли" загадочный корабль инопланетян

Жителей Парижа напугало НЛО в виде сигары.

На поверхности Луны увидели загадочный череп На поверхности Луны увидели загадочный череп

Уфологи обнаружили на Луне череп животного.

В NASA зафиксировали странный объект на поверхности Луны В NASA зафиксировали странный объект на поверхности Луны

"Чуждые структуры" были зафиксированы на поверхности Луны космическим зонтом NASA.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх