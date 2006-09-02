Раздел: Курьезы
«Мироточит»: Поклонская насмешила нелепым фото
Поклонская улыбалась на похоронах.
Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская оскандалилась улыбкой у гроба ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко. Этот момент успели запечатлеть на фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На странный снимок обратил внимание директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий и поделился ним на своей странице в Facebook.
"Плутовка. Няша даже над гробом Захарченко в мыслях шалит с Николаем Вторым", - с сарказмом подписал он фото Поклонской.
Подписчики оценили его троллинг и также активно принялись комментировать пост. Однако их внимание привлекла не только улыбающаяся на похоронах предательница Украины, но и выживший соратник Захарченко, "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"), который стоял за ее спиной.
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"Мироточит слегка", "Та не, то копченый ее за ж*пу поймал", "И как такие чудовища вызрели в нашем государстве, да еще и в прокуратуре? Они еще там хорошенько не рылись", " А сзади ее муж, наверное", "А "Ташкент" специально морду не моет? Держит образ", "Какой-то чумазый и грустный Чебурашка со взорванным ухом", "Почему у человека грустное ***ло?" - высмеивают пособницу оккупантов и террориста украинцы.
Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская оскандалилась улыбкой у гроба ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко. Этот момент успели запечатлеть на фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На странный снимок обратил внимание директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий и поделился ним на своей странице в Facebook.
"Плутовка. Няша даже над гробом Захарченко в мыслях шалит с Николаем Вторым", - с сарказмом подписал он фото Поклонской.
Подписчики оценили его троллинг и также активно принялись комментировать пост. Однако их внимание привлекла не только улыбающаяся на похоронах предательница Украины, но и выживший соратник Захарченко, "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"), который стоял за ее спиной.
Читайте также: Сеть насмешило фото Путина, на котором тот выглядит как великан
"Мироточит слегка", "Та не, то копченый ее за ж*пу поймал", "И как такие чудовища вызрели в нашем государстве, да еще и в прокуратуре? Они еще там хорошенько не рылись", " А сзади ее муж, наверное", "А "Ташкент" специально морду не моет? Держит образ", "Какой-то чумазый и грустный Чебурашка со взорванным ухом", "Почему у человека грустное ***ло?" - высмеивают пособницу оккупантов и террориста украинцы.
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