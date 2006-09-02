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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября

Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября Школа "подкралась" незаметно.

Люди регулярно оказываются не готовы к началу отопительного сезона, к внезапным снегопадам и особенно к наступлению осени. И взрослые, и дети единодушно не желают принимать тот факт, что каникулы и отпуска позади, а впереди лишь трудовые будни. В нашей подборке вас ждут не только люди, которые понимают ваше состояние, как никто другой, но и универсальный ответ на вопрос, как же со всем этим справиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы с заботой и любовью подобрали 20+ снимков для тех, кто только начинает осознавать, что «раскачиваться некогда, скоро конец четверти».

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Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
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 Теги: школа, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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