Раздел: Курьезы
Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
Школа "подкралась" незаметно.
Люди регулярно оказываются не готовы к началу отопительного сезона, к внезапным снегопадам и особенно к наступлению осени. И взрослые, и дети единодушно не желают принимать тот факт, что каникулы и отпуска позади, а впереди лишь трудовые будни. В нашей подборке вас ждут не только люди, которые понимают ваше состояние, как никто другой, но и универсальный ответ на вопрос, как же со всем этим справиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы с заботой и любовью подобрали 20+ снимков для тех, кто только начинает осознавать, что «раскачиваться некогда, скоро конец четверти».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Люди регулярно оказываются не готовы к началу отопительного сезона, к внезапным снегопадам и особенно к наступлению осени. И взрослые, и дети единодушно не желают принимать тот факт, что каникулы и отпуска позади, а впереди лишь трудовые будни. В нашей подборке вас ждут не только люди, которые понимают ваше состояние, как никто другой, но и универсальный ответ на вопрос, как же со всем этим справиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы с заботой и любовью подобрали 20+ снимков для тех, кто только начинает осознавать, что «раскачиваться некогда, скоро конец четверти».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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