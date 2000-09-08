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Раздел: Курьезы  
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Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме

Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказмеРаботы художника-самоучки.

Кому из нас не знакомо то чувство, когда хочется спрятаться от серьезной взрослой реальности в страну фантазий? Художник-самоучка Андреас Кольменарес создал свой уютный мультяшный мир, где можно отдохнуть душой и почувствовать себя хорошо. Под псевдонимом wawawiwa автор выкладывает красочные и милые иллюстрации с изрядной долей юмора, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Андреас ведет странички в соцсетях на английском и испанском языках, где постоянно делится с подписчиками новыми иллюстрациями. Мы выбрали для вас 25 наиболее интересных работ.

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Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
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 Теги: комиксы, сарказм

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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