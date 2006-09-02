Раздел: Курьезы
Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
Такого вы еще не видели.
Львица похитила у фотографа камеру, чтобы львята могли с ней поиграть. Правда, позже фотоаппарат вернулся к законному владельцу, передает Хроника.инфо со ссылкой на 2plus2.ua.
Фотограф дикой природы Барбара Дженсен Форстер снимала львиный прайд в Ботсване, когда случайно уронила камеру. Услышав стук, львица, которая волновалась за своих детенышей, рыча подошла к группе фотографов. Людям пришлось отступить.
Львица подошла к камере, потрогала ее лапой и аккуратно взяла зубами за объектив. С камерой в зубах она отошла, бросила технику на землю, а ее детеныши подбежали к фотоаппарату и стали с ним играть.
Они вываляли камеру в грязи, грызли объектив. Но, как и все дети, от новой игрушки львята быстро устали.
Вернув назад технику, фотограф обнаружила, что камера все еще отлично работает.
Барбара потратила около 250 долларов на ремонт оборудования, но это небольшая цена за те уникальные фотографии, которые она сделала в тот день. Форстер называет это бесценным опытом.
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Фотограф может похвастаться тем, что его объектив был в пасти льва?
Львица похитила у фотографа камеру, чтобы львята могли с ней поиграть. Правда, позже фотоаппарат вернулся к законному владельцу, передает Хроника.инфо со ссылкой на 2plus2.ua.
Фотограф дикой природы Барбара Дженсен Форстер снимала львиный прайд в Ботсване, когда случайно уронила камеру. Услышав стук, львица, которая волновалась за своих детенышей, рыча подошла к группе фотографов. Людям пришлось отступить.
Львица подошла к камере, потрогала ее лапой и аккуратно взяла зубами за объектив. С камерой в зубах она отошла, бросила технику на землю, а ее детеныши подбежали к фотоаппарату и стали с ним играть.
Они вываляли камеру в грязи, грызли объектив. Но, как и все дети, от новой игрушки львята быстро устали.
Вернув назад технику, фотограф обнаружила, что камера все еще отлично работает.
Барбара потратила около 250 долларов на ремонт оборудования, но это небольшая цена за те уникальные фотографии, которые она сделала в тот день. Форстер называет это бесценным опытом.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Фотограф может похвастаться тем, что его объектив был в пасти льва?
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