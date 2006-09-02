Раздел: Курьезы
Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
Лучшие шутки для поднятия настроения.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Веселые комиксы зарядят позитивом
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Веселые комиксы зарядят позитивом
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