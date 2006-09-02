Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день

Лучшие шутки для поднятия настроения.



Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает



Читайте также: Веселые комиксы зарядят позитивом











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф



