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Раздел: Курьезы  
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Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день

Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь деньЛучшие шутки для поднятия настроения.

Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
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 Теги: анекдоты, приколы

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Сегодня, 09:17 » Автор: Татьяна Ларина
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