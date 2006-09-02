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Раздел: Курьезы  
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Смех до слез: подборка забавных объявлений

Смех до слез: подборка забавных объявленийДушевные объявления из народа.

Отечественные объявления - настоящий кладезь искрометного юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

Ведь часто наши люди, сами того не желая, создают настоящие перлы, которые еще долго потом обсуждаются, превращаясь в анекдоты.

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Несколько таких «шедевров»из нашего материала заставят смеяться до слез.

Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
Смех до слез: подборка забавных объявлений
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 Теги: объявления, приколы

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Сегодня, 10:59 » Автор: Татьяна Ларина
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