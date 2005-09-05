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Раздел: Курьезы  
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"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться

"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеятьсяВещий, дизайн которых настолько же эффектный, насколько и странный

Если вы ценитель прекрасного, то представленные в этом посте вещи вызовут у вас противоречивые чувства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AdMe.ru

С одной стороны, очевидно, что авторы этих шедевров дизайнерской мысли подошли к их созданию с душой, так как все они мастерски исполнены. Но, с другой стороны, само их существование говорит о том, что у некоторых дизайнеров фантазия чересчур буйная.

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Ведь иначе сложно придумать ногти-сигареты, шрекомобиль или нижнее белье для кошки.

"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
"Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться

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 Теги: приколы, курьезы

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Сегодня, 14:05 » Автор: Татьяна Ларина
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