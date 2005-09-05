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Раздел: Курьезы  
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Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева

Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок КиеваПремьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Днипро с Днем города фотографией Киева.

Премьер министр Украины Владимир Гройсман разместил у себя на странице в Facebook фото-поздравление Днепру с Днем города. При этом на фотографии изображен не Днепр, а Киев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

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Несмотря на замечания пользователей, курьезная фотография продолжает висеть на странице уже несколько часов.

Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
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 Теги: Гройсман, Днепр

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Сегодня, 16:59 » Автор: Татьяна Ларина
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