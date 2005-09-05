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Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
Путин "дорос" до роста Реджепа Эрдорана
Президента РФ Владимира Путина высмеяли за "царский стиль" во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Telegram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Как всегда, дурацкая маскировка подпорок странными штанинами брюк. Плюнули бы уже и переходили на стиль Роухани: длинное платье в пол замаскирует какой хочешь экзоскелет, а не то что подпорки и ходули", - сказал он.
Более того, по словам Голобуцкого, данные инциденты уже являются показателем так называемого "царского стиля".
"И назвать это, скажем, "царский стиль": так даже убоднее, у Роухани все эти платья-халаты развеваются как попало, а царям положено негнущееся платье, затканное золотом до полной железобетонности. Супер маскировка будет", - подчеркнул он.
Голобуцкий также опубликовал фото, на котором видно, что благодаря сверхвысокому каблуку, Путин "дорос" до Эрдогана.
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Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
Президента РФ Владимира Путина высмеяли за "царский стиль" во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Telegram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Как всегда, дурацкая маскировка подпорок странными штанинами брюк. Плюнули бы уже и переходили на стиль Роухани: длинное платье в пол замаскирует какой хочешь экзоскелет, а не то что подпорки и ходули", - сказал он.
Более того, по словам Голобуцкого, данные инциденты уже являются показателем так называемого "царского стиля".
"И назвать это, скажем, "царский стиль": так даже убоднее, у Роухани все эти платья-халаты развеваются как попало, а царям положено негнущееся платье, затканное золотом до полной железобетонности. Супер маскировка будет", - подчеркнул он.
Голобуцкий также опубликовал фото, на котором видно, что благодаря сверхвысокому каблуку, Путин "дорос" до Эрдогана.
Читайте также: В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева
Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
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