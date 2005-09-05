» » Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
Раздел: Курьезы  
0

Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина

Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид ПутинаПутин "дорос" до роста Реджепа Эрдорана

Президента РФ Владимира Путина высмеяли за "царский стиль" во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Telegram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Как всегда, дурацкая маскировка подпорок странными штанинами брюк. Плюнули бы уже и переходили на стиль Роухани: длинное платье в пол замаскирует какой хочешь экзоскелет, а не то что подпорки и ходули", - сказал он.

Более того, по словам Голобуцкого, данные инциденты уже являются показателем так называемого "царского стиля".

"И назвать это, скажем, "царский стиль": так даже убоднее, у Роухани все эти платья-халаты развеваются как попало, а царям положено негнущееся платье, затканное золотом до полной железобетонности. Супер маскировка будет", - подчеркнул он.

Голобуцкий также опубликовал фото, на котором видно, что благодаря сверхвысокому каблуку, Путин "дорос" до Эрдогана.

Читайте также: В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева

Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, рост

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:00 » Автор: Татьяна Ларина
     1503
     0

Похожие новости по теме

Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках

Путин снова неестественно «вырос»

Ходули подвели: Путин дал новый повод для насмешек Ходули подвели: Путин дал новый повод для насмешек

Очередная странная фотка Путина.

«Ходули подвели»: в Сети вновь смеются над ростом Путина «Ходули подвели»: в Сети вновь смеются над ростом Путина

Деталь отметил политолог Голобуцкий.

В Сети высмеяли статую Путина с «краником» В Сети высмеяли статую Путина с «краником»

Новый повод для шуток.

В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева В Сети высмеяли Путина в образе Брежнева

Свежая карикатура на Путина.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх