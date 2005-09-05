Раздел: Курьезы
Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
Слова Рогозина не выдерживают никакой критики.
Пользователи сети высмеяли нелепые оправдания России за скандал с утечкой воздуха в открытый космос из корабля "Союз МС-09", где была обнаружена трещина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В частности, досталось и главе корпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, который заявил, что отверстие мог просверлить психически неуравновешенный космонавт. Отметим, до того, как экипаж устранил разгерметизацию, немецкий астронавт Александр Херст был вынужден закрывать 1,5-миллиметровую дырку пальцем.
"Есть версия, что отверстие в обшивке МКС просверлили космонавты, когда хотели повесить портрет Путина", "Даже на МКС завелся сосед с дрелью", - пишут комментаторы.
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Также в сети заявили, что слова Рогозина "не выдерживают никакой критики - любой космонавт знает, что просверливаться в космос опасно".
Пользователи сети высмеяли нелепые оправдания России за скандал с утечкой воздуха в открытый космос из корабля "Союз МС-09", где была обнаружена трещина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В частности, досталось и главе корпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, который заявил, что отверстие мог просверлить психически неуравновешенный космонавт. Отметим, до того, как экипаж устранил разгерметизацию, немецкий астронавт Александр Херст был вынужден закрывать 1,5-миллиметровую дырку пальцем.
"Есть версия, что отверстие в обшивке МКС просверлили космонавты, когда хотели повесить портрет Путина", "Даже на МКС завелся сосед с дрелью", - пишут комментаторы.
Читайте также: «Остров невезения»: рекламу российского мобильного оператора высмеяли в Сети
Также в сети заявили, что слова Рогозина "не выдерживают никакой критики - любой космонавт знает, что просверливаться в космос опасно".
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