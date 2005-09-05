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Раздел: Курьезы  
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Фиаско России в космосе высмеяли в Сети

Фиаско России в космосе высмеяли в СетиСлова Рогозина не выдерживают никакой критики.

Пользователи сети высмеяли нелепые оправдания России за скандал с утечкой воздуха в открытый космос из корабля "Союз МС-09", где была обнаружена трещина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В частности, досталось и главе корпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, который заявил, что отверстие мог просверлить психически неуравновешенный космонавт. Отметим, до того, как экипаж устранил разгерметизацию, немецкий астронавт Александр Херст был вынужден закрывать 1,5-миллиметровую дырку пальцем.

"Есть версия, что отверстие в обшивке МКС просверлили космонавты, когда хотели повесить портрет Путина", "Даже на МКС завелся сосед с дрелью", - пишут комментаторы.

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Также в сети заявили, что слова Рогозина "не выдерживают никакой критики - любой космонавт знает, что просверливаться в космос опасно".

Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
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 Теги: Фиаско, Россия, космос

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Сегодня, 18:20 » Автор: Едгар Букмирза
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