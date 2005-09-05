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Раздел: Курьезы  
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В Днепре в честь Дня города били посуду

В Днепре в честь Дня города били посудуНа посуде люди пишут все негативное.

Стало доброй традицией в Днепре в честь Дня города бить посуду. Таковы обязательные условия акции «Тарелка счастья». В этот раз в дребезги разлетелось их аж 5 тысяч.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnpr.com.ua.

Это были и блюдца, и чашечки, и тарелочки.

По словам одного из организаторов акции Сергея, посуду собирали с разных уголков города.

Для этого пришлось обойти рестораны, кафетерии, общепиты, столовые коммунальных учреждений и подключить жителей города.

А после этого размахиваются и бьют посуду.

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В этом году среди желающих поучаствовать в акции были как дети, молодежь, так и люди старшего поколения.

Организаторы позаботились о том, чтобы от «удовольствия битья посуды» никто не пострадал.
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 Теги: Днепр, день города, посуда

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Сегодня, 19:30 » Автор: Едгар Букмирза
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