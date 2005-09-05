Раздел: Курьезы
В Днепре в честь Дня города били посуду
На посуде люди пишут все негативное.
Стало доброй традицией в Днепре в честь Дня города бить посуду. Таковы обязательные условия акции «Тарелка счастья». В этот раз в дребезги разлетелось их аж 5 тысяч.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnpr.com.ua.
Это были и блюдца, и чашечки, и тарелочки.
По словам одного из организаторов акции Сергея, посуду собирали с разных уголков города.
Для этого пришлось обойти рестораны, кафетерии, общепиты, столовые коммунальных учреждений и подключить жителей города.
А после этого размахиваются и бьют посуду.
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В этом году среди желающих поучаствовать в акции были как дети, молодежь, так и люди старшего поколения.
Организаторы позаботились о том, чтобы от «удовольствия битья посуды» никто не пострадал.
Стало доброй традицией в Днепре в честь Дня города бить посуду. Таковы обязательные условия акции «Тарелка счастья». В этот раз в дребезги разлетелось их аж 5 тысяч.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnpr.com.ua.
Это были и блюдца, и чашечки, и тарелочки.
По словам одного из организаторов акции Сергея, посуду собирали с разных уголков города.
Для этого пришлось обойти рестораны, кафетерии, общепиты, столовые коммунальных учреждений и подключить жителей города.
А после этого размахиваются и бьют посуду.
Читайте также: В Днепре один из домов украсил мурал с котом
В этом году среди желающих поучаствовать в акции были как дети, молодежь, так и люди старшего поколения.
Организаторы позаботились о том, чтобы от «удовольствия битья посуды» никто не пострадал.
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