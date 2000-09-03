Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй

Такого отпора они не ожидали.



В Хьюстоне (штат Техас, США) хозяин парикмахерской выгнал вооруженных грабителей шваброй и портфелем, передает



Бандиты ворвались в помещение и, угрожая сотрудникам оружием, потребовали отдать выручку. Владелец заведения не растерялся и прогнал их с помощью подручных средств.



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Злоумышленники скрылись, а полиция позже пообещала 5 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать их.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Хьюстоне (штат Техас, США) хозяин парикмахерской выгнал вооруженных грабителей шваброй и портфелем, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazetavv.com Бандиты ворвались в помещение и, угрожая сотрудникам оружием, потребовали отдать выручку. Владелец заведения не растерялся и прогнал их с помощью подручных средств.Злоумышленники скрылись, а полиция позже пообещала 5 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать их.



