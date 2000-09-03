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Раздел: Курьезы  
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Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй

Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров швабройТакого отпора они не ожидали.

В Хьюстоне (штат Техас, США) хозяин парикмахерской выгнал вооруженных грабителей шваброй и портфелем, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazetavv.com.

Бандиты ворвались в помещение и, угрожая сотрудникам оружием, потребовали отдать выручку. Владелец заведения не растерялся и прогнал их с помощью подручных средств.

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Злоумышленники скрылись, а полиция позже пообещала 5 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать их.

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 Теги: швабра, парикмахер

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Сегодня, 10:11 » Автор: Анна Мартынова
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