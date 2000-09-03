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Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона

Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту ЛондонаВ аэропорту работал сам Меркьюри.

Сотрудники аэропорта почтили легендарного певца. Соответствующее видео появилось на YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Грузчики аэропорта «Хитроу» в Лондоне исполнили хит «I Want to Break Free» легендарной рок-группы «Queen» в честь 72-летия Фредди Меркьюри.

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Оказывается, до того, как присоединиться к группе в 1970-м, Меркьюри некоторое время работал в «Хитроу» грузчиком.

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 Теги: грузчики, Лондон

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Сегодня, 11:22 » Автор: Анна Мартынова
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