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Раздел: Курьезы  
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Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах

Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинахПодборка смешных фоток.

Любой знает, что поход в магазин может обернуться настоящим приключением. Ведь никогда не знаешь, какой уникум «поджидает» тебя за стеллажами или в очереди на кассе. Мы собрали 15 курьезных фото, на которых запечатлены люди в магазинах и супермаркетах, которых невозможно забыть, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
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 Теги: магазин, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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