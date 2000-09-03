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Раздел: Курьезы  
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Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент

Потешные животные, которых сфоткали в нужный моментНа месте преступления.

Если бы животные всегда вели себя спокойно и ответственно, нам бы жилось очень и очень скучно. К счастью, наши домашние любимцы ведут себя совершенно иначе: у питомцев есть тайная жизнь, о которой вы можете даже не догадываться, и стоит вам отлучиться на день, час или минуту, они не теряют времени даром и занимаются своими любимыми делами. А какими именно, мы покажем в этой статье, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали фотографии животных, которых поймали на месте преступления.

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Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
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 Теги: питомцы, животные

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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