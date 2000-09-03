Раздел: Курьезы
Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
На месте преступления.
Если бы животные всегда вели себя спокойно и ответственно, нам бы жилось очень и очень скучно. К счастью, наши домашние любимцы ведут себя совершенно иначе: у питомцев есть тайная жизнь, о которой вы можете даже не догадываться, и стоит вам отлучиться на день, час или минуту, они не теряют времени даром и занимаются своими любимыми делами. А какими именно, мы покажем в этой статье, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали фотографии животных, которых поймали на месте преступления.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Если бы животные всегда вели себя спокойно и ответственно, нам бы жилось очень и очень скучно. К счастью, наши домашние любимцы ведут себя совершенно иначе: у питомцев есть тайная жизнь, о которой вы можете даже не догадываться, и стоит вам отлучиться на день, час или минуту, они не теряют времени даром и занимаются своими любимыми делами. А какими именно, мы покажем в этой статье, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали фотографии животных, которых поймали на месте преступления.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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