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Раздел: Курьезы  
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Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп

Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошопЧто-то явно пошло не по плану.

Фотошоп настолько прекрасный и полезный инструмент, что пользоваться им одно удовольствие. Особенно если постигнешь азы фоторедактирования. Однако есть и такие умельцы, которые совсем не уважают замечательное изобретение и используют его из рук вон плохо. Более того, даже не замечают жутких результатов и спокойно отправляют в печать, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Но с другой стороны, если бы все владели фотошопом в совершенстве, нам бы не над чем было сейчас смеяться.

Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
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 Теги: фотошоп, конфуз

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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