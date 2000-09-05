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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины

Смешные фотки, которые могли сделать только мужчиныОни умеют развеселить.

Вам кажется, что только девушки могут часами выбирать лучшее фото из 200 одинаковых селфи и искать подходящие фоны для снимков в путешествии? И правильно! Потому что фото, которые делают мужчины, чаще всего спонтанные, смешные и немного безумные, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы выбрал 22 фотошедевра от мужчин, в которых есть все: и доля случайности, и немного издевки, и изрядная порция юмора.

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Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
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 Теги: мужчины, фотки

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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