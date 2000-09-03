Раздел: Курьезы
В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложение
Вот это фантазия.
Жительница Майами-Бич (Флорида, США), ехавшая на машине со своим парнем, была крайне недовольна, когда её остановили полицейские, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news
Под предлогом того, что с автомобилем что-то не так, девушку и её спутника попросили выйти из машины. Вот тут-то мужчина, опустившись на одно колено, протянул возлюбленной кольцо и попросил её стать его женой, – пишет 120.su.
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Оказывается, романтик некоторое время назад явился в полицейское управление и попросил офицеров о помощи. Джефф Мотола и Кристина О’Нил с удовольствием приняли участие в необычной акции, а что касается самой водительницы, то она с радостью сказала своему любимому «да».
Жительница Майами-Бич (Флорида, США), ехавшая на машине со своим парнем, была крайне недовольна, когда её остановили полицейские, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news
Под предлогом того, что с автомобилем что-то не так, девушку и её спутника попросили выйти из машины. Вот тут-то мужчина, опустившись на одно колено, протянул возлюбленной кольцо и попросил её стать его женой, – пишет 120.su.
Читайте также: Футболист сделал предложение своей девушке на стадионе. Видео
Оказывается, романтик некоторое время назад явился в полицейское управление и попросил офицеров о помощи. Джефф Мотола и Кристина О’Нил с удовольствием приняли участие в необычной акции, а что касается самой водительницы, то она с радостью сказала своему любимому «да».
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