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Раздел: Курьезы  
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В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложение

В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложениеВот это фантазия.

Жительница Майами-Бич (Флорида, США), ехавшая на машине со своим парнем, была крайне недовольна, когда её остановили полицейские, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news

Под предлогом того, что с автомобилем что-то не так, девушку и её спутника попросили выйти из машины. Вот тут-то мужчина, опустившись на одно колено, протянул возлюбленной кольцо и попросил её стать его женой, – пишет 120.su.

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Оказывается, романтик некоторое время назад явился в полицейское управление и попросил офицеров о помощи. Джефф Мотола и Кристина О’Нил с удовольствием приняли участие в необычной акции, а что касается самой водительницы, то она с радостью сказала своему любимому «да».

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 Теги: романтик, полиция

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Сегодня, 16:37 » Автор: Анна Мартынова
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