Раздел: Курьезы
«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
Соцсети возмутило это фото.
Во время антиправительственной акции протеста в Санкт-Петербурге в воскресенье, 9 сентября, полицейские задержали несовершеннолетнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"В Петербурге на акции протеста задержан особо опасный государственный преступник", - прокомментировал действия силовиков в своем Facebook российский блогер Рустем Адагамов.
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"Это ж самого Гитлера арестовали!", "За задержание особо опасного получит еще одну звезду на погоны и грамоту от руководства", "Упырь при исполнении. Горд", - написали комментаторы.
Во время антиправительственной акции протеста в Санкт-Петербурге в воскресенье, 9 сентября, полицейские задержали несовершеннолетнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"В Петербурге на акции протеста задержан особо опасный государственный преступник", - прокомментировал действия силовиков в своем Facebook российский блогер Рустем Адагамов.
Читайте также: В Украине нашли забавное применение агитплакатам политических сил
"Это ж самого Гитлера арестовали!", "За задержание особо опасного получит еще одну звезду на погоны и грамоту от руководства", "Упырь при исполнении. Горд", - написали комментаторы.
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