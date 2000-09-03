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Раздел: Курьезы  
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«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге

«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-ПетербургеСоцсети возмутило это фото.

Во время антиправительственной акции протеста в Санкт-Петербурге в воскресенье, 9 сентября, полицейские задержали несовершеннолетнего мальчика, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"В Петербурге на акции протеста задержан особо опасный государственный преступник", - прокомментировал действия силовиков в своем Facebook российский блогер Рустем Адагамов.

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"Это ж самого Гитлера арестовали!", "За задержание особо опасного получит еще одну звезду на погоны и грамоту от руководства", "Упырь при исполнении. Горд", - написали комментаторы.

«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
«Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
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 Теги: задержание, ребенок

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Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
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