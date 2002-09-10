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Раздел: Курьезы  
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Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель

Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отельКотам предоставляют все условия.

Отель предлагает клиентам развлекательные залы, отдельные номера, снабженные всеми удобствами, и специальное кошачье меню, приготовленное шеф-поваром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Цена пребывания в отеле довольно низкая: 15 евро в день, в эту сумму включено все, даже питание. Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далек от классических пансионов, где кошки часто остаются закрытыми в металлических клетках без особого внимания и заботы.

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"Мы принимаем кошек с трех - четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей", - объясняет правила отеля владелица.
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 Теги: Италия, кошки

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Сегодня, 14:31 » Автор: Анна Мартынова
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