Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель

Котам предоставляют все условия.



Отель предлагает клиентам развлекательные залы, отдельные номера, снабженные всеми удобствами, и специальное кошачье меню, приготовленное шеф-поваром, сообщает



Цена пребывания в отеле довольно низкая: 15 евро в день, в эту сумму включено все, даже питание. Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далек от классических пансионов, где кошки часто остаются закрытыми в металлических клетках без особого внимания и заботы.



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"Мы принимаем кошек с трех - четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей", - объясняет правила отеля владелица.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Отель предлагает клиентам развлекательные залы, отдельные номера, снабженные всеми удобствами, и специальное кошачье меню, приготовленное шеф-поваром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org Цена пребывания в отеле довольно низкая: 15 евро в день, в эту сумму включено все, даже питание. Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далек от классических пансионов, где кошки часто остаются закрытыми в металлических клетках без особого внимания и заботы."Мы принимаем кошек с трех - четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей", - объясняет правила отеля владелица.



