Раздел: Курьезы
Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель
Котам предоставляют все условия.
Отель предлагает клиентам развлекательные залы, отдельные номера, снабженные всеми удобствами, и специальное кошачье меню, приготовленное шеф-поваром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Цена пребывания в отеле довольно низкая: 15 евро в день, в эту сумму включено все, даже питание. Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далек от классических пансионов, где кошки часто остаются закрытыми в металлических клетках без особого внимания и заботы.
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"Мы принимаем кошек с трех - четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей", - объясняет правила отеля владелица.
Отель предлагает клиентам развлекательные залы, отдельные номера, снабженные всеми удобствами, и специальное кошачье меню, приготовленное шеф-поваром, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Цена пребывания в отеле довольно низкая: 15 евро в день, в эту сумму включено все, даже питание. Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далек от классических пансионов, где кошки часто остаются закрытыми в металлических клетках без особого внимания и заботы.
Читайте также: Необычный домик у моря, построенный для лыжников. Фото
"Мы принимаем кошек с трех - четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей", - объясняет правила отеля владелица.
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