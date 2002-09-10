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Раздел: Курьезы  
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Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмораИм было точно не скучно.

Сейчас, в эпоху интернета, фильмов и многообразия развлечений, многие думают о том, как же раньше люди скучно жили. Но это совсем не так: человек всегда придумает, чем себя развлечь. А когда изобрели первый фотоаппарат, люди прошлого экспериментировали с первыми фото так же, как и мы, и даже лучше, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли старые фото, которые доказывают, что люди раньше были даже безумнее нас и уж точно умели веселиться и пугать без фотошопа.

1. Контрразведка

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


2. Наша служба и опасна, и трудна... и бесштанна

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


3. Кажется, история умолчала о пингвиньем апокалипсисе

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


4. Такое вот приглашение на белый танец

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


5. Статуи уже тогда были артхаусными

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


Комфортные ботильоны от «PRATIK»!

6. Новомодная переноска для детей

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


7. Иллюзионисты тогда могли шокировать, хотя леска все же заметна

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


8. Популярное в то время шоу «необычных» людей

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


9. Похоже, мужчины остаются детьми всю жизнь... с начала времен

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


10. Чуть ли не первый флешмоб: было очень популярно надевать одежду своей жены

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


11. Всем к стене, руки за голову, пупсам молчать!

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


12. Хеллоуин тогда был намного страшнее

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


13. Первые женские попытки боксировать

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


14. Похоже, его родители были фанатами Эдгара По

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


15. Своеобразная пропаганда сухого закона: «Губы, которые касались ликера, не смогут прикоснуться к нашим губам»

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


16. Снимать животных и детей вместе уже тогда считали милым

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


17. Теперь ясно, откуда брал вдохновение Ридли Скотт для «Чужого»

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


18. Оказывается, дамы викторианской эпохи не такие уж и скромные

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


19. А что? Ведь есть же страусиные бега. Значит, и черепашьи были...

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора


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20. Похоже, мода одевать собак и фотографировать их была придумана давно

Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора
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 Теги: юмор, ретро

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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