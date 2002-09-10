Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора

Им было точно не скучно.



Сейчас, в эпоху интернета, фильмов и многообразия развлечений, многие думают о том, как же раньше люди скучно жили. Но это совсем не так: человек всегда придумает, чем себя развлечь. А когда изобрели первый фотоаппарат, люди прошлого экспериментировали с первыми фото так же, как и мы, и даже лучше, передает



Мы нашли старые фото, которые доказывают, что люди раньше были даже безумнее нас и уж точно умели веселиться и пугать без фотошопа.



1. Контрразведка







2. Наша служба и опасна, и трудна... и бесштанна







3. Кажется, история умолчала о пингвиньем апокалипсисе







4. Такое вот приглашение на белый танец







5. Статуи уже тогда были артхаусными







Комфортные ботильоны от «PRATIK»!



6. Новомодная переноска для детей







7. Иллюзионисты тогда могли шокировать, хотя леска все же заметна







8. Популярное в то время шоу «необычных» людей







9. Похоже, мужчины остаются детьми всю жизнь... с начала времен







10. Чуть ли не первый флешмоб: было очень популярно надевать одежду своей жены







11. Всем к стене, руки за голову, пупсам молчать!







12. Хеллоуин тогда был намного страшнее







13. Первые женские попытки боксировать







14. Похоже, его родители были фанатами Эдгара По







15. Своеобразная пропаганда сухого закона: «Губы, которые касались ликера, не смогут прикоснуться к нашим губам»







16. Снимать животных и детей вместе уже тогда считали милым







17. Теперь ясно, откуда брал вдохновение Ридли Скотт для «Чужого»







18. Оказывается, дамы викторианской эпохи не такие уж и скромные







19. А что? Ведь есть же страусиные бега. Значит, и черепашьи были...







Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики



20. Похоже, мода одевать собак и фотографировать их была придумана давно



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сейчас, в эпоху интернета, фильмов и многообразия развлечений, многие думают о том, как же раньше люди скучно жили. Но это совсем не так: человек всегда придумает, чем себя развлечь. А когда изобрели первый фотоаппарат, люди прошлого экспериментировали с первыми фото так же, как и мы, и даже лучше, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы нашли старые фото, которые доказывают, что люди раньше были даже безумнее нас и уж точно умели веселиться и пугать без фотошопа.1. Контрразведка2. Наша служба и опасна, и трудна... и бесштанна3. Кажется, история умолчала о пингвиньем апокалипсисе4. Такое вот приглашение на белый танец5. Статуи уже тогда были артхауснымиКомфортные ботильоны от «PRATIK»!6. Новомодная переноска для детей7. Иллюзионисты тогда могли шокировать, хотя леска все же заметна8. Популярное в то время шоу «необычных» людей9. Похоже, мужчины остаются детьми всю жизнь... с начала времен10. Чуть ли не первый флешмоб: было очень популярно надевать одежду своей жены11. Всем к стене, руки за голову, пупсам молчать!12. Хеллоуин тогда был намного страшнее13. Первые женские попытки боксировать14. Похоже, его родители были фанатами Эдгара По15. Своеобразная пропаганда сухого закона: «Губы, которые касались ликера, не смогут прикоснуться к нашим губам»16. Снимать животных и детей вместе уже тогда считали милым17. Теперь ясно, откуда брал вдохновение Ридли Скотт для «Чужого»18. Оказывается, дамы викторианской эпохи не такие уж и скромные19. А что? Ведь есть же страусиные бега. Значит, и черепашьи были...20. Похоже, мода одевать собак и фотографировать их была придумана давно



