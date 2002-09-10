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Раздел: Курьезы  
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Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник

Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельникЗаряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник

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 Теги: юмор, анекдоты

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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