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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки, которые могли сделать только в России

Уморительные фотки, которые могли сделать только в РоссииОх уж эти контрасты.

Как говорил классик, Россия - страна контрастов. Ведь только у нас могут случиться вещи, казалось бы, несовместимые между собой. Глупость и радость идут всегда рядом. Всем приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
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 Теги: приколы, Россия

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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