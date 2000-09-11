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Раздел: Курьезы  
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Смешные животные, попавшие в необычные ситуации

Смешные животные, попавшие в необычные ситуацииКак тут не смеяться.

Шутить умеют не только люди, но и животные, ведь они встревают в такие комичные ситуации, что невозможно сдержать смех, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
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 Теги: животные, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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