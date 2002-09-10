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Раздел: Курьезы  
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В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя

В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителяВсе пошло не по плану.

Полиция штата Колорадо, США, опубликовала кадры неудачного ограбления магазина электронных сигарет. Сналача преступник уронил за кассу пистолет, а когда он бросился наутек - спали штаны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Мужчина подошел к прилавку и резко выхватил из кармана пистолет. Так резко, что пистолет вылетел из рук. Он попытался перепрыгнуть через прилавок, но ему помешали спадающие штаны.

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 Теги: США, грабитель

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Сегодня, 17:18 » Автор: Анна Мартынова
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