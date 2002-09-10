Раздел: Курьезы
В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя
Все пошло не по плану.
Полиция штата Колорадо, США, опубликовала кадры неудачного ограбления магазина электронных сигарет. Сналача преступник уронил за кассу пистолет, а когда он бросился наутек - спали штаны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Мужчина подошел к прилавку и резко выхватил из кармана пистолет. Так резко, что пистолет вылетел из рук. Он попытался перепрыгнуть через прилавок, но ему помешали спадающие штаны.
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Полиция штата Колорадо, США, опубликовала кадры неудачного ограбления магазина электронных сигарет. Сналача преступник уронил за кассу пистолет, а когда он бросился наутек - спали штаны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Мужчина подошел к прилавку и резко выхватил из кармана пистолет. Так резко, что пистолет вылетел из рук. Он попытался перепрыгнуть через прилавок, но ему помешали спадающие штаны.
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