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Раздел: Курьезы  
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«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае

«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском краеОбнародованы странные фотографии.

Фото пляжа в российском Краснодарском крае, где посреди мусора, водорослей и палок загорают отдыхающие, шокировал пользователей сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Снимок распространил пользователь Twitter с ником "Пятая Колонка", сопроводив его хештегом #ЭтуСтрануНеПобедить. В росСМИ появилось также видео загрязненного побережья.

"Сначала подумал, что это фотошоп. Но нет, реальный пляж. И люди настоящие, живые. Лежат вот, загорают", - подписана фотография.

«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае


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"Чему удивляться, если с лопаты есть не западло", "Столько здоровых лбов чтобы хотя б ради себя пляж убрать, но нет, они в говне будут загорать, ни шагу без команды партии и бессменного лидера. Путин, введи уборщиков!" "Как после кораблекрушения деревянного парусника: бревна, палки и человеческие тела", "И ведь их это устраивает: посмотрите на эти довольные, счастливые, наполненные гордостью лица", "И дрова искать не надо - странно, что шашлык никто не жарит", - пишут в комментариях к посту.

«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
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 Теги: Путин, пляж

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Сегодня, 09:39 » Автор: Анна Мартынова
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