Раздел: Курьезы
«Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
Обнародованы странные фотографии.
Фото пляжа в российском Краснодарском крае, где посреди мусора, водорослей и палок загорают отдыхающие, шокировал пользователей сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Снимок распространил пользователь Twitter с ником "Пятая Колонка", сопроводив его хештегом #ЭтуСтрануНеПобедить. В росСМИ появилось также видео загрязненного побережья.
"Сначала подумал, что это фотошоп. Но нет, реальный пляж. И люди настоящие, живые. Лежат вот, загорают", - подписана фотография.
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"Чему удивляться, если с лопаты есть не западло", "Столько здоровых лбов чтобы хотя б ради себя пляж убрать, но нет, они в говне будут загорать, ни шагу без команды партии и бессменного лидера. Путин, введи уборщиков!" "Как после кораблекрушения деревянного парусника: бревна, палки и человеческие тела", "И ведь их это устраивает: посмотрите на эти довольные, счастливые, наполненные гордостью лица", "И дрова искать не надо - странно, что шашлык никто не жарит", - пишут в комментариях к посту.
Фото пляжа в российском Краснодарском крае, где посреди мусора, водорослей и палок загорают отдыхающие, шокировал пользователей сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Снимок распространил пользователь Twitter с ником "Пятая Колонка", сопроводив его хештегом #ЭтуСтрануНеПобедить. В росСМИ появилось также видео загрязненного побережья.
"Сначала подумал, что это фотошоп. Но нет, реальный пляж. И люди настоящие, живые. Лежат вот, загорают", - подписана фотография.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
"Чему удивляться, если с лопаты есть не западло", "Столько здоровых лбов чтобы хотя б ради себя пляж убрать, но нет, они в говне будут загорать, ни шагу без команды партии и бессменного лидера. Путин, введи уборщиков!" "Как после кораблекрушения деревянного парусника: бревна, палки и человеческие тела", "И ведь их это устраивает: посмотрите на эти довольные, счастливые, наполненные гордостью лица", "И дрова искать не надо - странно, что шашлык никто не жарит", - пишут в комментариях к посту.
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