» » Сеть насмешила фотка, сделанная в супермаркете Днепра
Раздел: Курьезы  
0

Сеть насмешила фотка, сделанная в супермаркете Днепра

Сеть насмешила фотка, сделанная в супермаркете ДнепраОх уж эти акции.

В Днепре в магазине «Фуршет», который находится в ТЦ «Приозерный», появилась «отличная» акция на шампанское -0%, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnpr.com.ua.

«Отличная акция , аж -0%», - написала на Facebook странице Яна Селезнева.

Читайте также: Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове

В комментариях люди начали шутить по поводу такой «гениальной» акции.

Сеть насмешила фотка, сделанная в супермаркете Днепра
Сеть насмешила фотка, сделанная в супермаркете Днепра
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, супермаркет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:44 » Автор: Анна Мартынова
     114
     0

Похожие новости по теме

Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове

Уже были разосланы приказы.

Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете

В России продают свиные крылышки.

Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове

Коты устроились на автомобилях.

Сеть насмешила новая «патриотичная» акция в России Сеть насмешила новая «патриотичная» акция в России

Соцсети бурно отреагировали на фотографию.

Сеть насмешила дикая акция коммунистов в Крыму Сеть насмешила дикая акция коммунистов в Крыму

Коммунисты верят в победу над "бандеровщиной".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх