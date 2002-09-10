Раздел: Курьезы
Сеть насмешила фотка, сделанная в супермаркете Днепра
Ох уж эти акции.
В Днепре в магазине «Фуршет», который находится в ТЦ «Приозерный», появилась «отличная» акция на шампанское -0%, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnpr.com.ua.
«Отличная акция , аж -0%», - написала на Facebook странице Яна Селезнева.
Читайте также: Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове
В комментариях люди начали шутить по поводу такой «гениальной» акции.
В Днепре в магазине «Фуршет», который находится в ТЦ «Приозерный», появилась «отличная» акция на шампанское -0%, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnpr.com.ua.
«Отличная акция , аж -0%», - написала на Facebook странице Яна Селезнева.
Читайте также: Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове
В комментариях люди начали шутить по поводу такой «гениальной» акции.
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