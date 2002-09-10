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Раздел: Курьезы  
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И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка

И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенкаТакого еще не видели.

Российские изобретатели придумали аппарат для наказания непослушных детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Робот «Атата» при необходимости может отшлепать хулигана и выбить все глупости.

И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка


«Они изобрели робота, чтобы избивать детей. И мамашки радостно фотографируют своих детей на их фоне. Да, в шутку. Но я вот в принципе не могу представить, чтобы я добровольно провел своего ребенка через такое унижение. А им ничего. Норм. Идея о том, что можно поставить ребенка в какой-то угол, где его будет унижать металлическая бочка - в башке с рождения», - возмущается Бабченко.

И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка


Также он уверен, что в рекламе робота «выбьет из юных шалунов все глупости» производителем допущена ошибка.

«Надо было не «выбьет из юных шалунов все глупости», а «Робот-палач «Великий Инквизитор» вып**дит из мелкого отребья всю еретическую дурь карающей железной дланью», - подчеркну журналист.

И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка


Также Бабченко отметил, что робот на выставке получил приз зрительских симпатий.

«Нравственная идиотия в полный рост. Всё через жопу. Всё», - подытожил журналист.

И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка


Пользователи соцсетей шокированы такими методами воспитания.

«Это все надо собрать в одну книгу с фото доказательствами! Ведь пройдет время и никто не поверит, что было такое на самом деле!», «На очереди - робот с «калашом» (ТРА-ТА-ТА)», «Ну если розги к первому сентября продавали, то уж про робота АТАТА, можно сказать - прогресс российского хайтека продолжается не смотря на санкции и кольцо врагов!», «Почему-то уверен, что и это ещё не дно», - комментируют фоловеры.

И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка


Вместе с тем, как видно из видео, некоторые родители с удовольствием приводят детей к «этому» чуду техники, заставляют встать в «зону действия» и радостно снимают на телефон.

Стоит отметить, что речь идет о выставке роботов, которая проходила в Москве на ВДНХ.

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Кроме «Атата» посетителям были представлены и другие «шедевры» - робот любви «Робозагс», робот-флейта, робот-бармен Гомер, робот-попрошайка, робот-скалолаз, а также другие, не менее странные кибернетические механизмы.
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 Теги: робот, Россия

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Сегодня, 17:09 » Автор: Анна Мартынова
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