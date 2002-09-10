Раздел: Курьезы
И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка
Такого еще не видели.
Российские изобретатели придумали аппарат для наказания непослушных детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Робот «Атата» при необходимости может отшлепать хулигана и выбить все глупости.
«Они изобрели робота, чтобы избивать детей. И мамашки радостно фотографируют своих детей на их фоне. Да, в шутку. Но я вот в принципе не могу представить, чтобы я добровольно провел своего ребенка через такое унижение. А им ничего. Норм. Идея о том, что можно поставить ребенка в какой-то угол, где его будет унижать металлическая бочка - в башке с рождения», - возмущается Бабченко.
Также он уверен, что в рекламе робота «выбьет из юных шалунов все глупости» производителем допущена ошибка.
«Надо было не «выбьет из юных шалунов все глупости», а «Робот-палач «Великий Инквизитор» вып**дит из мелкого отребья всю еретическую дурь карающей железной дланью», - подчеркну журналист.
Также Бабченко отметил, что робот на выставке получил приз зрительских симпатий.
«Нравственная идиотия в полный рост. Всё через жопу. Всё», - подытожил журналист.
Пользователи соцсетей шокированы такими методами воспитания.
«Это все надо собрать в одну книгу с фото доказательствами! Ведь пройдет время и никто не поверит, что было такое на самом деле!», «На очереди - робот с «калашом» (ТРА-ТА-ТА)», «Ну если розги к первому сентября продавали, то уж про робота АТАТА, можно сказать - прогресс российского хайтека продолжается не смотря на санкции и кольцо врагов!», «Почему-то уверен, что и это ещё не дно», - комментируют фоловеры.
Вместе с тем, как видно из видео, некоторые родители с удовольствием приводят детей к «этому» чуду техники, заставляют встать в «зону действия» и радостно снимают на телефон.
Стоит отметить, что речь идет о выставке роботов, которая проходила в Москве на ВДНХ.
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Кроме «Атата» посетителям были представлены и другие «шедевры» - робот любви «Робозагс», робот-флейта, робот-бармен Гомер, робот-попрошайка, робот-скалолаз, а также другие, не менее странные кибернетические механизмы.
Российские изобретатели придумали аппарат для наказания непослушных детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Робот «Атата» при необходимости может отшлепать хулигана и выбить все глупости.
«Они изобрели робота, чтобы избивать детей. И мамашки радостно фотографируют своих детей на их фоне. Да, в шутку. Но я вот в принципе не могу представить, чтобы я добровольно провел своего ребенка через такое унижение. А им ничего. Норм. Идея о том, что можно поставить ребенка в какой-то угол, где его будет унижать металлическая бочка - в башке с рождения», - возмущается Бабченко.
Также он уверен, что в рекламе робота «выбьет из юных шалунов все глупости» производителем допущена ошибка.
«Надо было не «выбьет из юных шалунов все глупости», а «Робот-палач «Великий Инквизитор» вып**дит из мелкого отребья всю еретическую дурь карающей железной дланью», - подчеркну журналист.
Также Бабченко отметил, что робот на выставке получил приз зрительских симпатий.
«Нравственная идиотия в полный рост. Всё через жопу. Всё», - подытожил журналист.
Пользователи соцсетей шокированы такими методами воспитания.
«Это все надо собрать в одну книгу с фото доказательствами! Ведь пройдет время и никто не поверит, что было такое на самом деле!», «На очереди - робот с «калашом» (ТРА-ТА-ТА)», «Ну если розги к первому сентября продавали, то уж про робота АТАТА, можно сказать - прогресс российского хайтека продолжается не смотря на санкции и кольцо врагов!», «Почему-то уверен, что и это ещё не дно», - комментируют фоловеры.
Вместе с тем, как видно из видео, некоторые родители с удовольствием приводят детей к «этому» чуду техники, заставляют встать в «зону действия» и радостно снимают на телефон.
Стоит отметить, что речь идет о выставке роботов, которая проходила в Москве на ВДНХ.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Кроме «Атата» посетителям были представлены и другие «шедевры» - робот любви «Робозагс», робот-флейта, робот-бармен Гомер, робот-попрошайка, робот-скалолаз, а также другие, не менее странные кибернетические механизмы.
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