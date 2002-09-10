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Раздел: Курьезы  
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Долой плохое настроение: отличные анекдоты на вторник

Долой плохое настроение: отличные анекдоты на вторник Подборка анекдотов – то, что нужно для отличного дня.

Даже самый пасмурный день – не повод для хандры. А для того, чтобы настроение стало отличным рекомендуем вам почитать подборку свежих анекдотов на сегодняшний день. Актуальные шутки добавят красок в повседневность и развеселят даже в самый дождливый день, передает Хроника.инфо со ссылкой на My znaj.ua.

Если у вас с кем-то не складывается, попробуйте вычесть.
* * *

Если россиянам во время бунта раздать бутылки с коктейлем Молотова, они начнут на них садиться.

***

А кто вообще сказал, что примирительный секс должен быть именно с тем мужиком, с которым я поссорилась?..

* * *

- А я по телевизору только канал про животных смотрю!
- Там все каналы про животных, кроме Дискавери... тот про зверей!

* * *

Если хотите, чтобы власть относилась к вам с уважением, то вместо плакатов нужно нести дробовик.

* * *

Что бы там не говорили, портативная колонка - вещь очень полезная. О приближении дебила теперь узнаешь издалека.

* * *

- А ко мне совершенно другое отношение на работе стало после того, как я сестренку туда привел!
- Почему?
- Она в прокуратуре работает. В форме провел ее по кабинетам, к начальнику зашли. Я его представил. Это говорю, мой босс. Еще не сидел, кстати.

* * *

На одном из приемов Марк Твен беседовал с дамой. У него было веселое настроение, и он сказал:
- Вы очаровательны.
Нелюбезная особа ответила:
- К сожалению, я не могу Вас отблагодарить таким же комплиментом. Писатель засмеялся:
- А Вы сделайте, как я: соврите!

* * *

На меня в детстве возлагали массу надежд. Этим и придавили...

* * *

Табличка у взлетной полосы: "Механик, помни, не сядет самолет - сядешь ты! "

* * *

- Папа, давай сходим в цирк с самыми веселыми клоунами! - Да кто же нас, сынок, на заседание Верховной Рады пустит?!

***

Мальчик становится мужчиной, когда у него впервые пропадает второй носок.

***

Вчера я увидел книгу, которая называется "Как решить 50% ваших проблем". Поэтому я купил их две.

***

На корпоративе в поликлинике стриптизерша разделась только по пояс.

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***

- Петрович, а как называется, когда в жизни начинает происходить полная лажа?
- Жизнь налаживается.
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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