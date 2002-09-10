Раздел: Курьезы
Долой плохое настроение: отличные анекдоты на вторник
Подборка анекдотов – то, что нужно для отличного дня.
Даже самый пасмурный день – не повод для хандры. А для того, чтобы настроение стало отличным рекомендуем вам почитать подборку свежих анекдотов на сегодняшний день. Актуальные шутки добавят красок в повседневность и развеселят даже в самый дождливый день, передает Хроника.инфо со ссылкой на My znaj.ua.
Если у вас с кем-то не складывается, попробуйте вычесть.
* * *
Если россиянам во время бунта раздать бутылки с коктейлем Молотова, они начнут на них садиться.
***
А кто вообще сказал, что примирительный секс должен быть именно с тем мужиком, с которым я поссорилась?..
* * *
- А я по телевизору только канал про животных смотрю!
- Там все каналы про животных, кроме Дискавери... тот про зверей!
* * *
Если хотите, чтобы власть относилась к вам с уважением, то вместо плакатов нужно нести дробовик.
* * *
Что бы там не говорили, портативная колонка - вещь очень полезная. О приближении дебила теперь узнаешь издалека.
* * *
- А ко мне совершенно другое отношение на работе стало после того, как я сестренку туда привел!
- Почему?
- Она в прокуратуре работает. В форме провел ее по кабинетам, к начальнику зашли. Я его представил. Это говорю, мой босс. Еще не сидел, кстати.
* * *
На одном из приемов Марк Твен беседовал с дамой. У него было веселое настроение, и он сказал:
- Вы очаровательны.
Нелюбезная особа ответила:
- К сожалению, я не могу Вас отблагодарить таким же комплиментом. Писатель засмеялся:
- А Вы сделайте, как я: соврите!
* * *
На меня в детстве возлагали массу надежд. Этим и придавили...
* * *
Табличка у взлетной полосы: "Механик, помни, не сядет самолет - сядешь ты! "
* * *
- Папа, давай сходим в цирк с самыми веселыми клоунами! - Да кто же нас, сынок, на заседание Верховной Рады пустит?!
***
Мальчик становится мужчиной, когда у него впервые пропадает второй носок.
***
Вчера я увидел книгу, которая называется "Как решить 50% ваших проблем". Поэтому я купил их две.
***
На корпоративе в поликлинике стриптизерша разделась только по пояс.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
***
- Петрович, а как называется, когда в жизни начинает происходить полная лажа?
- Жизнь налаживается.
Даже самый пасмурный день – не повод для хандры. А для того, чтобы настроение стало отличным рекомендуем вам почитать подборку свежих анекдотов на сегодняшний день. Актуальные шутки добавят красок в повседневность и развеселят даже в самый дождливый день, передает Хроника.инфо со ссылкой на My znaj.ua.
Если у вас с кем-то не складывается, попробуйте вычесть.
* * *
Если россиянам во время бунта раздать бутылки с коктейлем Молотова, они начнут на них садиться.
***
А кто вообще сказал, что примирительный секс должен быть именно с тем мужиком, с которым я поссорилась?..
* * *
- А я по телевизору только канал про животных смотрю!
- Там все каналы про животных, кроме Дискавери... тот про зверей!
* * *
Если хотите, чтобы власть относилась к вам с уважением, то вместо плакатов нужно нести дробовик.
* * *
Что бы там не говорили, портативная колонка - вещь очень полезная. О приближении дебила теперь узнаешь издалека.
* * *
- А ко мне совершенно другое отношение на работе стало после того, как я сестренку туда привел!
- Почему?
- Она в прокуратуре работает. В форме провел ее по кабинетам, к начальнику зашли. Я его представил. Это говорю, мой босс. Еще не сидел, кстати.
* * *
На одном из приемов Марк Твен беседовал с дамой. У него было веселое настроение, и он сказал:
- Вы очаровательны.
Нелюбезная особа ответила:
- К сожалению, я не могу Вас отблагодарить таким же комплиментом. Писатель засмеялся:
- А Вы сделайте, как я: соврите!
* * *
На меня в детстве возлагали массу надежд. Этим и придавили...
* * *
Табличка у взлетной полосы: "Механик, помни, не сядет самолет - сядешь ты! "
* * *
- Папа, давай сходим в цирк с самыми веселыми клоунами! - Да кто же нас, сынок, на заседание Верховной Рады пустит?!
***
Мальчик становится мужчиной, когда у него впервые пропадает второй носок.
***
Вчера я увидел книгу, которая называется "Как решить 50% ваших проблем". Поэтому я купил их две.
***
На корпоративе в поликлинике стриптизерша разделась только по пояс.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
***
- Петрович, а как называется, когда в жизни начинает происходить полная лажа?
- Жизнь налаживается.
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