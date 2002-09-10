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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки людей, наплевавших на все правила

Забавные фотки людей, наплевавших на все правила Бунтари, которые идут против системы.

С детства нам навязывают определенные правила поведения в обществе: что делать можно, а что нельзя. Большинство считает это правильным. Но всегда найдутся личности, которые идут против системы. И очень часто их действия вызывают смешанные чувства, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
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 Теги: правила, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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